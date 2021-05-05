Власти Мексики объявили трехдневный траур в связи с катастрофой в метро

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На место происшествия прибыли несколько десятков машин скорой помощи, пожарные и спасатели.
Соболезнования родным и близким погибших и пострадавших выразил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард. “То, что произошло сегодня в метро, - ужасная трагедия”, — заявил Эбрард. “Необходимо выяснить причины и установить ответственных”, — подчеркнул глава мексиканского МИД.
Метро Мехико — один из крупнейших метрополитенов в Северной Америке. Население столицы Мексики превышает 9 млн человек.