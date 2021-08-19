Власти Кубы ужесточили правила пользования Интернетом после протестов

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Постановления были опубликованы после крупнейших антиправительственных протестов, прокатившихся по управляемому коммунистами региону за последние десятилетия.

Люди использовали социальные сети для обмена кадрами демонстраций и привлечения сторонников.

Указы квалифицируют подстрекательство к действиям, “которые нарушают общественный порядок”, как преступление.

Они также предлагают интернет-провайдерам отключать доступ тем, кто “распространяет фальшивые новости или наносит ущерб имиджу государства”.

Они были опубликованы в газете Gaceta Oficial спустя чуть более месяца после того, как тысячи кубинцев вышли на улицы в редком проявлении гнева против коммунистического правительства.

Антиправительственные протесты

Протесты, которые начались в небольшом городке Сан-Антонио-де-лос-Баньос, не имели официального организатора, но, похоже, были организованы через интернет-форум.

Они быстро распространились по всей стране после того, как на Facebook появилась прямая трансляция людей, которые приняли участие в импровизированном марше в Сан-Антонио.

Доступ к мобильному интернету на Кубе был открыт только в декабре 2018 года, но благодаря этому кубинцы смогли получать новости из других источников, кроме контролируемых государством СМИ.

Однако телекоммуникационная сеть Кубы, по-прежнему находится под контролем государства, и в течение нескольких часов и дней после протестов пользователи обнаружили, что не могут получить доступ к Facebook, WhatsApp, Instagram или Telegram.

Дополнение

Директор лондонской компании Netblocks, занимающейся мониторингом интернета, сказал тогда информационному агентству Associate Press, что отключение, похоже, было “ответом на протесты, вызванные социальными сетями” со стороны кубинского правительства.

Позиция Кубы

Кубинские чиновники заявили, что новые указы направлены на защиту кубинцев от киберпреступности.

Заместитель министра связи Вильфредо Гонсалес сказал агентству AFP, что новые правила были приняты для защиты личных данных кубинцев и “их частной жизни”.

Но он добавил, что они также защитят государственных чиновников, так как по новым правилам “никто не сможет очернить чиновника нашей страны или нашего революционного процесса”.

Правозащитные организации говорят об усилении контроля над интернетом

Директор Human Rights Watch по Северной и Южной Америке Хосе Мигель Виванко написал в Twitter, что эти указы являются шагом к усилению контроля правительства над интернетом.

Виванко добавил, что “нанесение ущерба престижу страны” теперь будет считаться “инцидентом кибербезопасности”.

Наказание для тех, кто осуществляет подобные “преступления”, пока не объявлены.