Власти Кубы ужесточили правила пользования Интернетом после протестов

ukru
Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 29876 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 132757 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 136336 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 198711 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 234489 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 141709 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 133278 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 212766 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 125600 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 184966 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
россия радуется внешней политике США, которая теперь "совпадает" с мировоззрением москвы - Politico

россия радуется внешней политике США, которая теперь "совпадает" с мировоззрением москвы - Politico

3 марта, 02:46 • 138730 просмотра
США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

3 марта, 03:21 • 150257 просмотра
Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

3 марта, 05:01 • 142434 просмотра
Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

08:22 • 113482 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

08:50 • 119531 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 234486 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 212761 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 370040 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 336566 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 320610 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии «Оскар»

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии «Оскар»

10:45 • 39559 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

08:50 • 119536 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

08:22 • 109631 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 198710 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 147367 просмотра
Актуальное
Власти Кубы ужесточили правила пользования Интернетом после протестов

Власти Кубы ужесточили правила пользования Интернетом после протестов

Киев  •  УНН

 • 13338 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Кубинское правительство ввело новые правила использования социальных сетей и интернета, которые, по мнению критиков, направленные на подавление инакомыслия, сообщает УНН со ссылкой на Би-би-си.

Подробности

Постановления были опубликованы после крупнейших антиправительственных протестов, прокатившихся по управляемому коммунистами региону за последние десятилетия.

Люди использовали социальные сети для обмена кадрами демонстраций и привлечения сторонников.

Указы квалифицируют подстрекательство к действиям, “которые нарушают общественный порядок”, как преступление.

Они также предлагают интернет-провайдерам отключать доступ тем, кто “распространяет фальшивые новости или наносит ущерб имиджу государства”.

Они были опубликованы в газете Gaceta Oficial спустя чуть более месяца после того, как тысячи кубинцев вышли на улицы в редком проявлении гнева против коммунистического правительства.

Антиправительственные протесты

Протесты, которые начались в небольшом городке Сан-Антонио-де-лос-Баньос, не имели официального организатора, но, похоже, были организованы через интернет-форум.

Они быстро распространились по всей стране после того, как на Facebook появилась прямая трансляция людей, которые приняли участие в импровизированном марше в Сан-Антонио.

Доступ к мобильному интернету на Кубе был открыт только в декабре 2018 года, но благодаря этому кубинцы смогли получать новости из других источников, кроме контролируемых государством СМИ.

Однако телекоммуникационная сеть Кубы, по-прежнему находится под контролем государства, и в течение нескольких часов и дней после протестов пользователи обнаружили, что не могут получить доступ к Facebook, WhatsApp, Instagram или Telegram.

Дополнение

Директор лондонской компании Netblocks, занимающейся мониторингом интернета, сказал тогда информационному агентству Associate Press, что отключение, похоже, было “ответом на протесты, вызванные социальными сетями” со стороны кубинского правительства.

Позиция Кубы

Кубинские чиновники заявили, что новые указы направлены на защиту кубинцев от киберпреступности.

Заместитель министра связи Вильфредо Гонсалес сказал агентству AFP, что новые правила были приняты для защиты личных данных кубинцев и “их частной жизни”.

Но он добавил, что они также защитят государственных чиновников, так как по новым правилам “никто не сможет очернить чиновника нашей страны или нашего революционного процесса”.

Правозащитные организации говорят об усилении контроля над интернетом

Директор Human Rights Watch по Северной и Южной Америке Хосе Мигель Виванко написал в Twitter, что эти указы являются шагом к усилению контроля правительства над интернетом.

Виванко добавил, что “нанесение ущерба престижу страны” теперь будет считаться “инцидентом кибербезопасности”.

Наказание для тех, кто осуществляет подобные “преступления”, пока не объявлены.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы