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Влада Куби посилила правила користування Інтернетом після протестів

Влада Куби посилила правила користування Інтернетом після протестів

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Кубинський уряд ввело нові правила використання соціальних мереж та інтернету, які, на думку критиків, спрямовані на придушення інакомислення, повідомляє УНН з посиланням на Бі-бі-сі.

Подробиці

Постанови були опубліковані після найбільших антиурядових протестів, що прокотилися по керованому комуністами регіону за останні десятиліття.

Люди використовували соціальні мережі для обміну кадрами демонстрацій і залучення прихильників.

Укази кваліфікують підбурювання до дій, “які порушують громадський порядок”, як злочин.

Вони також пропонують інтернет-провайдерам відключати доступ тим, хто “поширює фальшиві новини або завдає шкоди іміджу держави”.

Вони були опубліковані в газеті Gaceta Oficial через трохи більше місяця після того, як тисячі кубинців вийшли на вулиці в рідкісному прояві гніву проти комуністичного уряду.

Антиурядові протести

Протести, які почалися в невеликому містечку Сан-Антоніо-де-лос-Баньос, не мали офіційного організатора, але, схоже, були організовані через інтернет-форум.

Вони швидко поширилися по всій країні після того, як на Facebook з’явилася пряма трансляція людей, які взяли участь в імпровізованому марші в Сан-Антоніо.

Доступ до мобільного інтернету на Кубі був відкритий тільки в грудні 2018 року, але завдяки цьому кубинці змогли отримувати новини з інших джерел, крім контрольованих державою ЗМІ.

Однак телекомунікаційна мережа Куби, як і раніше знаходиться під контролем держави, і протягом декількох годин і днів після протестів користувачі виявили, що не можуть отримати доступ до Facebook, WhatsApp, Instagram або Telegram.

Доповнення

Директор лондонської компанії Netblocks, що займається моніторингом інтернету, сказав тоді інформаційному агентству Associate Press, що відключення, схоже, були “відповіддю на протести, викликані соціальними мережами” з боку кубинського уряду.

Позиція Куби

Кубинські чиновники заявили, що нові укази спрямовані на захист кубинців від кіберзлочинності.

Заступник міністра зв’язку Вільфредо Гонсалес сказав агентству AFP, що нові правила були прийняті для захисту особистих даних кубинців і “їх приватного життя”.

Але він додав, що вони також захистять державних чиновників, так як за новими правилами “ніхто не зможе очорнити чиновника нашої країни або нашого революційного процесу”.

Правозахисні організації кажуть про посилення контролю над інтернетом

Директор Human Rights Watch по Північній і Південній Америці Хосе Мігель Віванко написав в Twitter, що ці укази є кроком до посилення контролю уряду над інтернетом.

Віванко додав, що “завдання збитків престижу країни” тепер буде вважатися “інцидентом кібербезпеки”.

Покарання для тих, хто здійснює подібні “злочини”, поки не оголошені.

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