Снежные заносы: около 1,8 тыс. железнодорожников сегодня расчищали пути и платформы

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 92510 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 100879 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 101272 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 114729 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102770 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105544 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112453 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117201 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123014 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134690 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Снежные заносы: около 1,8 тыс. железнодорожников сегодня расчищали пути и платформы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. "Укрзализныця" продолжает очищать железнодорожную инфраструктура от снега и полностью контролирует ситуацию. Так, сегодня днем ​​на снегоочистительных работах работало 1788 железнодорожников, 13 снегоочистительных машин и вывезли почти 8 тыс. куб. м снега, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

От снега было очищено 77 пассажирских платформ и 110 железнодорожных переездов. Также от снега очищались стрелочные переводы, пути и другая инфраструктура.

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В пресс-службе отметили, что даже в таких сложных погодных условиях все поезда продолжали курсировать и лишь некоторые из них незначительно отставали от графика.

В течение дня осадки в виде мелкого снега наблюдались на территории Юго-Западной и Одесской железных дорог.

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Напомним, этой ночью от снега очищали железнодорожную инфраструктуру 1492 железнодорожника.

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