Снежные заносы: около 1,8 тыс. железнодорожников сегодня расчищали пути и платформы
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. "Укрзализныця" продолжает очищать железнодорожную инфраструктура от снега и полностью контролирует ситуацию. Так, сегодня днем на снегоочистительных работах работало 1788 железнодорожников, 13 снегоочистительных машин и вывезли почти 8 тыс. куб. м снега, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
От снега было очищено 77 пассажирских платформ и 110 железнодорожных переездов. Также от снега очищались стрелочные переводы, пути и другая инфраструктура.
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В пресс-службе отметили, что даже в таких сложных погодных условиях все поезда продолжали курсировать и лишь некоторые из них незначительно отставали от графика.
В течение дня осадки в виде мелкого снега наблюдались на территории Юго-Западной и Одесской железных дорог.
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Напомним, этой ночью от снега очищали железнодорожную инфраструктуру 1492 железнодорожника.