Вхурделило: близько 1,8 тис. залізничників сьогодні розчищали колії та платформи

Від снігу було очищено 77 пасажирських платформ та 110 залізничних переїздів. Також від снігу очищалися стрілочні переводи, колії та інша інфраструктура.

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Навіть у таких складних погодних умовах усі поїзди продовжують курсувати, лише деякі з них незначно відставали від графіка.

Впродовж дня опади у вигляді мілкого снігу спостерігалися на території Південно-Західної та Одеській залізниць.

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Нагадаємо, цієї ночі від снігу очищали залізничну інфраструктуру 1492 залізничники.