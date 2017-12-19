Вхурделило: близько 1,8 тис. залізничників сьогодні розчищали колії та платформи
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. "Укрзалізниця" продовжує очищати залізничну інфраструктура від снігу та повністю контролює ситуацію. Так, сьогодні вдень на снігоочисних роботах працювало 1788 залізничників, 13 снігоочисних машин та було вивезено майже 8 тис. куб. м снігу, передає УНН із посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".
Від снігу було очищено 77 пасажирських платформ та 110 залізничних переїздів. Також від снігу очищалися стрілочні переводи, колії та інша інфраструктура.
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Навіть у таких складних погодних умовах усі поїзди продовжують курсувати, лише деякі з них незначно відставали від графіка.
Впродовж дня опади у вигляді мілкого снігу спостерігалися на території Південно-Західної та Одеській залізниць.
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Нагадаємо, цієї ночі від снігу очищали залізничну інфраструктуру 1492 залізничники.