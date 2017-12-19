Вхурделило: близько 1,8 тис. залізничників сьогодні розчищали колії та платформи

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. "Укрзалізниця" продовжує очищати залізничну інфраструктура від снігу та повністю контролює ситуацію. Так, сьогодні вдень на снігоочисних роботах працювало 1788 залізничників, 13 снігоочисних машин та було вивезено майже 8 тис. куб. м снігу, передає УНН із посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

Від снігу було очищено 77 пасажирських платформ та 110 залізничних переїздів. Також від снігу очищалися стрілочні переводи, колії та інша інфраструктура.

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Навіть у таких складних погодних умовах усі поїзди продовжують курсувати, лише деякі з них незначно відставали від графіка.

Впродовж дня опади у вигляді мілкого снігу спостерігалися на території Південно-Західної та Одеській залізниць.

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Нагадаємо, цієї ночі від снігу очищали залізничну інфраструктуру 1492 залізничники.

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