Определился еще один участник финала четырех Лиги наций

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 39484 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 61830 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 116303 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 93772 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100178 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103264 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101693 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 ноября. УНН. Сборная Франции завоевала право выступить в финале четырех Лиги наций УЕФА, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Быстрый гол полузащитника Клаэссона внес интригу в распределение мест квартета под номером три в Лиге А. Однако довольно быстро Жиру выровнял положение на 16 минуте, а Бенжамен Павар воспользовался сольным проходом партнера и вывел “трехцветных” вперед (36 мин).

После отдыха команды забили трижды: французов дубль оформил Жиру и забил еще Кингсли Коман, а соперника отличился Куайсон (4:2).

Стоит отметить, что французы набрали 16 очков и стали недосягаемыми для португальцев (13), и выступать в финале 4-х Лиги наций.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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