Определился еще один участник финала четырех Лиги наций
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Сборная Франции завоевала право выступить в финале четырех Лиги наций УЕФА, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Быстрый гол полузащитника Клаэссона внес интригу в распределение мест квартета под номером три в Лиге А. Однако довольно быстро Жиру выровнял положение на 16 минуте, а Бенжамен Павар воспользовался сольным проходом партнера и вывел “трехцветных” вперед (36 мин).
После отдыха команды забили трижды: французов дубль оформил Жиру и забил еще Кингсли Коман, а соперника отличился Куайсон (4:2).
Стоит отметить, что французы набрали 16 очков и стали недосягаемыми для португальцев (13), и выступать в финале 4-х Лиги наций.