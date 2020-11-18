Определился еще один участник финала четырех Лиги наций

Быстрый гол полузащитника Клаэссона внес интригу в распределение мест квартета под номером три в Лиге А. Однако довольно быстро Жиру выровнял положение на 16 минуте, а Бенжамен Павар воспользовался сольным проходом партнера и вывел “трехцветных” вперед (36 мин).

После отдыха команды забили трижды: французов дубль оформил Жиру и забил еще Кингсли Коман, а соперника отличился Куайсон (4:2).

Стоит отметить, что французы набрали 16 очков и стали недосягаемыми для португальцев (13), и выступать в финале 4-х Лиги наций.