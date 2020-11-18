Визначився ще один учасник фіналу чотирьох Ліги націй

Швидкий гол півзахисника Клаессона вніс інтригу в розподіл місць квартету під номером три у Лізі А. Однак доволі швидко Жиру вирівняв становище на 16 хвилині, а Бенжамен Павар скористався сольним проходом партнера та вивів “триколірних” вперед (36 хв).

Після відпочинку команди забили тричі: за французів дубль оформив Жиру і забив ще Кінгслі Коман, а за суперника відзначився Куайсон (4:2).

Варто відзначити, що французи набрали 16 очок і стали недосяжними для португальців (13), та виступатимуть у фіналі 4-х Ліги націй.