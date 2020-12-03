Определился второй четвертьфиналист Кубка Украины по баскетболу
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Столичный “Будивельник” во второй раз победил “Мариуполь” в матче 1/8 финала Кубка Украины и получил путевку в следующий раунд, передает УНН со ссылкой на ФБУ.
Подопечные Сергея Завалина дали бой в первой четверти, в которой проиграли 20:26, но на дистанции доминирование киевлян было слишком ощутимым.
Как результат, “Будивельник” победил со счетом 121:51 и, установив текущий сезон результативности в Кубке Украины, вышел в следующий раунд турнира, первым участником которого стал другой клуб Суперлиги МБК “Николаев”.
Добавим, что 4 декабря состоятся еще четыре поединка Кубка Украины по баскетболу.