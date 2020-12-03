Определился второй четвертьфиналист Кубка Украины по баскетболу

Подопечные Сергея Завалина дали бой в первой четверти, в которой проиграли 20:26, но на дистанции доминирование киевлян было слишком ощутимым.

Как результат, “Будивельник” победил со счетом 121:51 и, установив текущий сезон результативности в Кубке Украины, вышел в следующий раунд турнира, первым участником которого стал другой клуб Суперлиги МБК “Николаев”.

Добавим, что 4 декабря состоятся еще четыре поединка Кубка Украины по баскетболу.