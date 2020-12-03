Визначився другий чвертьфіналіст Кубка України з баскетболу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Столичний “Будівельник” вдруге переміг “Маріуполь” в матчі 1/8 фіналу Кубка України та отримав путівку до наступного раунду, передає УНН з посиланням на ФБУ.
Підопічні Сергія Заваліна дали бій в першій чверті, в якій програли 20:26, але на дистанції домінування киян було занадто відчутним.
Як результат, “Будівельник” переміг з рахунком 121:51 і, встановивши поточний сезон результативності в Кубку України, вийшов у наступний раунд турніру, першим учасником якого став інший клуб Суперліги МБК “Миколаїв”.
Додамо, що 4-го грудня відбудуться ще чотири поєдинки Кубка України з баскетболу.