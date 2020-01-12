Определились финалисты дебютного розыгрыша АТР Cup
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Двумя полуфинальными командными матчами продолжился розыгрыш дебютного сезона АТР Cup среди мужских сборных, передает УНН со ссылкой на Twitter турнира.
Сначала победа Душана Лайовича над Кареном Хачановим (7:5, 7:6), и выигрыш Новака Джоковича над Медведевым (6:1, 5:7, 6:4) помогли обыграть Сербии сборную России со счетом 3:0 (матч в паре также завершился в пользу сербов).
В другом противостоянии испанцы возглавляемые Рафаэлем Надалем обыграли хозяев соревнований Австралию - 3:0. Надаль в трех сетах нанес фиаско Де Минауру, а Баутиста-Агут справился с Кирьосом в двух партиях.
Добавим, что сегодня Сербия и Испания разыграют звание чемпиона первого сезона АТР Cup.