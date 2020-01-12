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Визначились фіналісти дебютного розіграшу АТР Cup

Визначились фіналісти дебютного розіграшу АТР Cup

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Двома півфінальними командними матчами продовжився розіграш дебютного сезону АТР Cup серед чоловічих збірних, передає УНН з посиланням на Twitter турніру.

Спочатку перемога Душана Лайовича над Кареном Хачановим (7:5, 7:6), та виграш Новака Джоковича над Медведєвим (6:1, 5:7, 6:4) допомогли обіграти Сербії збірну Росії з рахунком 3:0 (матч у парі також завершився на користь сербів).

В іншому протистоянні іспанці очолювані Рафаелем Надалем обіграли господарів змагань Австралію – 3:0. Надаль в трьох сетах завдав фіаско Де Мінауру, а Баутіста-Агут впорався з Кірьосом в двох партіях.

Додамо, що сьогодні Сербія та Іспанія розіграють звання чемпіона першого сезону АТР Cup.

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