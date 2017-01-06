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Визит Дж.Байдена в Украину будет свидетельствовать о поддержке со стороны США

Визит Дж.Байдена в Украину будет свидетельствовать о поддержке со стороны США

Киев • УНН

 • 9884 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Визит в Украину вице-президента США Джозефа Байдена будет свидетельствовать о поддержке со стороны США, в частности американской оппозиции. Такое мнение в комментарии "112 Украина" выразила нардеп Светлана Залищук, передает УНН.

"Часть либерального истеблишмента США все равно поддерживает Украину и будет поддерживать. Особенно этот сигнал важен, если Байден приедет, потому что он прозвучит на фоне последних заявлений Трампа и неопределенности политики по отношению к России и новой американской администрации. Байден - частый гость в Украине, у него к ней особое отношение. Это будет сигнал, что оппозиция и либеральный истеблишмент в Америке все равно поддерживает Украину", - отметила нардеп.

Напомним, 15 января Украину намерен посетить вице-президент США Джо Байден. По мнению президента Украинской Ассоциации внешней политики Владимира Хандогия, Джозеф Байден планирует посетить Украину, чтобы попрощаться со своими партнерами.

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