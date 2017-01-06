Візит Дж.Байдена в Україну буде свідчити про підтримку з боку США

"Частина ліберального істеблішменту США все одно підтримує Україну і буде підтримувати. Особливо цей сигнал важливий, якщо Байден приїде, тому що він прозвучить на тлі останніх заяв Трампа і невизначеності політики по відношенню до Росії і нової американської адміністрації. Байден – частий гість в Україні, у нього до неї особливе ставлення. Це буде сигнал, що опозиція і ліберальний істеблішмент в Америці все одно підтримує Україну", - зазначила нардеп.

Нагадаємо, 15 січня Україну має намір відвідати віце-президент США Джо Байден. На думку президента Української Асоціації зовнішньої політики Володимира Хандогія, Джозеф Байден планує відвідати Україну, щоб попрощатися зі своїми партнерами.