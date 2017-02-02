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Калибр (семейство ракет)

Военнослужащего арестовали за перевозку арсенала боеприпасов в киевской подземке

Киев • УНН

 • 8707 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Киевский суд арестовал военнослужащего-контрактника, который перевозил арсенал боеприпасов в киевской подземке. Об этом УНН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Военнослужащего арестовали за перевозку арсенала боеприпасов в киевской подземке

Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 480 тыс. гривен 29-летнему военнослужащему-контрактнику, который в киевской подземке на станции "Житомирская" перевозил большое количество патронов и взрывчатых веществ.

Правонарушителя задержали вчера, 1 февраля. Во время его задержания, правоохранительными органами у него было обнаружено и изъято 391 патронов калибра 7,62 мм, 54 тротиловых шашки общим весом 12 кг, 1 запал к тротиловых шашек, граната РГД-5, 81 детонатор.

Военнослужащему сообщено о подозрении по ч.3 ст.410 УК Украины (присвоение военнослужащим боевых припасов, взрывчатых веществ, а также завладение ими путем злоупотребления служебным положением, совершенных в условиях особого периода).

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