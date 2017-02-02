Військовослужбовця заарештували за перевозення арсеналу боєприпасів у київській підземці
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Київський суд заарештував військовослужбовця-контрактника, який перевозив арсенал боєприпасів у київській підземці. Про це УНН повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України.
Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 480 тисяч гривень 29-річному військовослужбовцю-контрактнику, який в київській підземці на станції “Житомирська” перевозив велику кількість набоїв та вибухових речовин.
Правопорушника затримали вчора, 1 лютого. Під час його затримання, правоохоронними органами в нього було виявлено та вилучено 391 патронів калібру 7,62 мм, 54 тротилові шашки загальною вагою 12 кг, 1 запал до тротилових шашок, гранату РГД-5, 81 детонатор.
Військовослужбовцю повідомлено про підозру за ч.3 ст.410 КК України (привласнення військовослужбовцем бойових припасів, вибухових речовин, а також заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем, вчинених в умовах особливого періоду).