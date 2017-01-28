Военнослужащий из Николаевской области погиб в зоне АТО
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 28 января. УНН. В Луганской области в зоне АТО 26 января погиб военнослужащий из Николаевской области Непсал Сергей Олексадрович. Захоронение погибшего защитника Украины состоится завтра, 29 января. Об этом сообщили корреспонденту УНН в Николаевском облсовете.
26 января 2017-го года во время артиллерийского обстрела в селе Талашкивка Луганской области получил несовместимые с жизнью ранения уроженец села Калиновка Витовского района (Октябрьского) Николаевской области Непсал Сергей Александрович, 1994 г.р., военнослужащий 93-й бригады.
Захоронение погибшего бойца состоится в воскресенье 29 января по адресу с. Калиновка Витовского района, ул. Ленина, 82. Начало прощания с 12.00.
Как сообщили волонтеры проекта "Вернись живым" в Facebook, под прикрытием минометов к позициям украинских военных очень близко подошла диверсионно-разведывательная группа противника. В парня попала пуля, которая пробила бронежилет и пробила легкое. Шансов выжить практически не было.