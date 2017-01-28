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Військовослужбовець з Миколаївщини загинув у зоні АТО

Військовослужбовець з Миколаївщини загинув у зоні АТО

Київ • УНН

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МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 28 січня. УНН. На Луганщині в зоні АТО 26 січня загинув військовослужбовець з Миколаївської області Непсал Сергій Олексадрович. Поховання загиблого захисника України відбудеться завтра, 29 січня. Про це повідомили кореспонденту УНН у Миколаївській облраді.

26 січня 2017-го року під час артилерійського обстрілу у селі Талашківка Луганської області отримав несумісні з життям поранення уродженець села Калинівка Вітовського району (Жовтневого) Миколаївської області Непсал Сергій Олександрович, 1994 р. н., військовослужбовець 93-ї бригади.

Поховання загиблого бійця відбудеться у неділю 29 січня за адресою с. Калинівка Вітовського району, вул. Леніна, 82. Початок прощання з 12.00.

Як повідомили волонтери проекту "Повернись живим" у Facebook, під прикриттям мінометів до позицій українських військових дуже близько підійшла диверсійно-розвідувальна група ворога. В хлопця влучила куля, пробила бронежилет та пробила легеню. Шансів вижити практично не було.

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