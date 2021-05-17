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Военный суд в России оставил в силе приговор украинскому политзаключенному Приходько

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 мая. УНН. Апелляционный военный суд в России отклонил апелляционную жалобу защиты украинского политзаключенного Олега Приходько, который был приговорен к пяти годам лишения свободы за якобы попытку совершения террористического акта. Об этом говорится на странице в Facebook "Крымской правозащитной группы", пишет УНН.

Военный суд в России оставил в силе приговор украинскому политзаключенному Приходько

Цитата:

"Коллегия судей под председательством Сергея Винника оставила в силе решение суда первой инстанции, согласно которому Приходько признан виновным и приговорен к пяти годам лишения свободы", - говорится в сообщении группы.

Детали

Сообщается, что во время рассмотрения апелляции суд проигнорировал доводы защиты о многочисленных нарушениях в ходе следственных действий и о том, что суд первой инстанции не дал оценку этим обстоятельствам при рассмотрении дела.

Адвокат Олега Приходько Назим Шейхмамбетов участвовал в заседании суда по видеоконференцсвязи из Симферополя.

Что было ранее

Олег Приходько - проукраинский активист, задержанный 10 октября 2019 года Российской Федерацией за якобы "подготовку к террористическому акту и за незаконное изготовление взрывчатых веществ".

16 января активисту предъявили новое обвинение в "незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств".

5 февраля адвокат Назим Шейхмамбетов сообщил, что Приходько также обвинили в планировании взрыва в здании генерального консульства России во Львове.

В марте 2021 года суд в Ростове осудил Приходько к 5 годам колонии строгого режима и уплате штрафа в 110 тысяч рублей в РФ.

Прокуратура Автономной Республики Крым возбудила уголовное производство по статье "незаконное лишение свободы" из-за ареста активиста в оккупированном Крыму.

6 апреля правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенным жителя Крыма Олега Приходько.

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