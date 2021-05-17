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Військовий суд в Росії залишив у силі вирок українському політв'язню Приходьку

Київ • УНН

 • 16059 перегляди

КИЇВ. 17 травня. УНН. Апеляційний військовий суд в Росії відхилив апеляційну скаргу захисту українського політв'язня Олега Приходька, який був засуджений до п'яти років позбавлення волі за нібито спробу здійснення терористичного акту. Про це йдеться на сторінці в Facebook "Кримської правозахисної групи", пише УНН.

Військовий суд в Росії залишив у силі вирок українському політв'язню Приходьку

Цитата:

“Колегія суддів під головуванням Сергія Винника залишила в силі рішення суду першої інстанції, згідно з яким Приходько визнаний винним і засуджений до п’яти років позбавлення волі”, — йдеться в повідомленні групи.

Деталі

Повідомляється, що під час розгляду апеляції суд проігнорував доводи захисту про численні порушення під час слідчих дій і про те, що суд першої інстанції не дав оцінку цим обставинам при розгляді справи.

Адвокат Олега Приходька Назім Шейхмамбетов брав участь в засіданні суду по відеоконференцзв’язку з Сімферополя.

Що було раніше

Олег Приходько — проукраїнський активіст, затриманий 10 жовтня 2019 року Російською Федерацією за нібито “підготовку до терористичного акту і за незаконне виготовлення вибухових речовин”.

16 січня активісту висунули нове обвинувачення в “незаконному придбанні, передачі, збуті, зберіганні, перевезенні або носінні вибухових речовин або вибухових пристроїв”.

5 лютого адвокат Назім Шейхмамбетов повідомив, що Приходько також звинуватили в плануванні вибуху в будівлі генерального консульства Росії у Львові.

У березні 2021 року суд в Ростові засудив Приходька до 5 років колонії суворого режиму і сплати штрафу в 110 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у РФ.

Прокуратура Автономної Республіки Крим порушила кримінальне провадження за статтею “незаконне позбавлення волі” через арешт активіста в окупованому Криму.

6 квітня правозахисний центр “Меморіал” визнав політв’язнем жителя Криму Олега Приходько.

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