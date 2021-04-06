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21:00 • 34649 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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20:50 • 51328 просмотра

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Преследуют за проукраинскую позицию: "Мемориал" признал крымчанина Приходько политзаключенным

Преследуют за проукраинскую позицию: "Мемориал" признал крымчанина Приходько политзаключенным

Киев  •  УНН

 • 20184 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Правозащитный центр "Мемориал" считает политзаключенным жителя Крыма Олега Приходько, осужденного в России к пяти годам колонии строгого режима за якобы покушение на теракты. Ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за проукраинскую позицию, передает УНН со ссылкой на заявление правозащитников.

Цитата:

"Правозащитный центр "Мемориал" считает Олега Приходько политическим заключенным в соответствии с международным руководством по определению этого понятия. Мы считаем, что его дело было сфальсифицировано за отсутствием состава преступления. Олега Приходько преследуют исключительно из-за его политических убеждений и в нарушение права на справедливое судебное рассмотрение", - заявили в Центре.

Детали

Правозащитники потребовали немедленно освободить Приходько из-под стражи и отменить вынесенный по его делу приговор.

Справка

Проукраинского активиста Олега Приходько задержали 10 октября 2019 года. Российская Федеральная служба безопасности обвинила его в якобы "подготовке к террористическому акту и незаконном изготовлении взрывчатых веществ".

16 января стало известно, что Приходько предъявили новое обвинение в "незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств".

А 5 февраля в адвокат Назим Шейхмамбетов сообщил, что Олега Приходько также обвинили в планировании взрыва в здании генерального консульства России во Львове.

Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по статье "незаконное лишение свободы" из-за ареста активиста в оккупированном Крыму. В марте 2021 года суд в Ростове осудил Приходько к 5 годам колонии строгого режима и уплате штрафа в размере 110 000 рублей.

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