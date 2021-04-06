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Переслідують за проукраїнську позицію: "Меморіал" визнав кримчанина Приходька політв'язнем

Переслідують за проукраїнську позицію: "Меморіал" визнав кримчанина Приходька політв'язнем

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Правозахисний центр "Меморіал" вважає політв'язнем жителя Криму Олега Приходька, засудженого в Росії до п'яти років колонії суворого режиму за нібито замах на теракти. Раніше чоловіка неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за проукраїнську позицію, передає УНН з посиланням на заяву правозахисників.

Цитата:

"Правозахисний центр "Меморіал" вважає Олега Приходька політичним в'язнем відповідно до міжнародного керівництва щодо визначення цього поняття. Ми вважаємо, що його справа була сфальсифікована за відсутності складу злочину. Олега Приходька переслідують виключно через його політичні переконання і в порушення права на справедливий судовий розгляд", - заявили в Центрі.

Деталі

Правозахисники зажадали негайно звільнити Приходька з-під варти і скасувати винесений у його справі вирок.

Довідково

Проукраїнського активіста Олега Приходька затримали 10 жовтня 2019 року. Російська Федеральна служба безпеки звинуватила його в нібито "підготовці до терористичного акту і незаконному виготовленні вибухових речовин".

16 січня стало відомо, що Приходьку висунули нове звинувачення в "незаконному придбанні, передачі, збуті, зберіганні, перевезенні або носінні вибухових речовин або вибухових пристроїв".

А 5 лютого адвокат Назім Шейхмамбетов повідомив, що Олега Приходька також звинуватили в плануванні вибуху в будівлі генерального консульства Росії у Львові.

Прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження за статтею "незаконне позбавлення волі" через арешт активіста в окупованому Криму. У березні 2021 року суд в Ростові засудив Приходька до 5 років колонії суворого режиму і сплати штрафу в розмірі 110 000 рублів.

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