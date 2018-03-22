Военный самолет разбился в Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В четверг в центральной части Турции во время тренировки разбился военный самолет. Об этом сообщает издание Anadolu со ссылкой на сообщение вооруженных сил Турции, передает УНН.
Генштаб Турции заявил, что истребитель F-16 снизился в центральном районе Невшехир во время тренировочного полета.
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Пожарные бригады, спасательные подразделения и силы жандармерии были отправлены на место катастрофы.