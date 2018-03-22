Військовий літак розбився у Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У четвер в центральній частині Туреччини під час тренування розбився військовий літак. Про це повідомляє видання Anadolu з посиланням на повідомлення збройних сил Туреччини, передає УНН.
Генштаб Туреччини заявив, що винищувач F-16 знизився в центральному районі Невшехіру під час тренувального польоту.
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Пожежні бригади, рятувальні підрозділи та сили жандармерії були відправлені на місце катастрофи.