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Військовий літак розбився у Туреччині

Київ • УНН

 • 7704 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. У четвер в центральній частині Туреччини під час тренування розбився військовий літак. Про це повідомляє видання Anadolu з посиланням на повідомлення збройних сил Туреччини, передає УНН.

Генштаб Туреччини заявив, що винищувач F-16 знизився в центральному районі Невшехіру під час тренувального польоту.

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Пожежні бригади, рятувальні підрозділи та сили жандармерії були відправлені на місце катастрофи.

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