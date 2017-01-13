Военный конвой США прибыл в Польшу
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Американские солдаты и вооружение, которые должны усилить восточные границы НАТО, прибыли к месту дислокации в Польше, передает УНН со ссылкой на DW.
Армейский конвой Соединенных Штатов Америки в четверг, 12 января, прибыл в Западную Польшу. Размещение американских подразделений стало частью мероприятий НАТО по усилению восточных границ блока на фоне угрозы со стороны Российской Федерации.
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Конвой станет частью группы из четырех тысяч американских военных, которые будут дислоцироваться в странах Балтии и Польше.
Польский генерал Ярослав Мика убежден, что безопасность Польши значительно усилилась. Конвой прибыл из немецкого города Бремерхафен, где он высадился на прошлой неделе.
Напомним, в рамках крупнейшей со времен окончания холодной войны отправки американской бронетехники в Европу в четверг в Польшу прибыла первая партия танков , бронетранспортеров и артиллерии с США.