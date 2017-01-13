Військовий конвой США прибув до Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Американські солдати та озброєння, які мають посилити східні кордони НАТО, прибули до місця дислокації в Польщі, передає УНН з посиланням на DW.
Армійський конвой Сполучених Штатів Америки у четвер, 12 січня, прибув до Західної Польщі. Розміщення американських підрозділів стало частиною заходів НАТО із посилення східних кордонів блоку на тлі загрози з боку Російської Федерації.
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Конвой стане частиною групи з чотирьох тисяч американських військових, які дислокуватимуться в країнах Балтії та Польщі.
Польський генерал Ярослав Міка висловив переконання, що безпека Польщі через це значно посилилася. Конвой прибув з німецького міста Бремергафена, де він висадився минулого тижня.
Нагадаємо, у рамках найбільшої з часів завершення холодної війни відправки американської бронетехніки в Європу у четвер до Польщі прибула перша партія танків, бронетранспортерів і самохідної артилерії з США.