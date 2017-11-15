Военные взяли под стражу президента Зимбабве
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Президент Зимбабве Роберт Мугабе вместе с женой находится под стражей. Военные утверждают, что в стране произошла "бескровная мирная смена власти" и ситуация стабильная. Об этом сообщает африканское издание news24 со ссылкой на источник в полиции, передает УНН.
"Президент Роберт Мугабе и его жена под стражей, их безопасность гарантирована. Также военные охраняют государственные здания и патрулируют улицы столицы после ночных беспорядков", - говорится в сообщении.
По информации источника, Мугабе уже договорился о том, чтобы его жена покинула страну, в то время как сам президент после 37 лет управления страной готовится уйти в отставку.
Напомним, армейские подразделения вошли в столицу Зимбабве Хараре и захватили государственную телерадиокомпкнию в среду после того, как правящая партия 93-летнего президента Роберта Мугабе "ZANU-PF" обвинила главу военных в измене.
После этого генерал-майор Сибусисо Мойо выступил с телеобращением к гражданам. В своей речи он заверил, что в стране не происходил переворот, а военные лишь пытаются остановить ухудшение экономической, социальной и политической ситуации в Зимбабве.
"Это "бескровная смена власти". И цель - преступники в окружении президента страны", - отметил С.Мойо.