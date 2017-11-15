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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 23048 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 72487 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 77511 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 95280 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 97362 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 73584 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 06:59 • 101210 просмотра

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Военные взяли под стражу президента Зимбабве

Военные взяли под стражу президента Зимбабве

Киев  •  УНН

 • 31510 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Президент Зимбабве Роберт Мугабе вместе с женой находится под стражей. Военные утверждают, что в стране произошла "бескровная мирная смена власти" и ситуация стабильная. Об этом сообщает африканское издание news24 со ссылкой на источник в полиции, передает УНН.

"Президент Роберт Мугабе и его жена под стражей, их безопасность гарантирована. Также военные охраняют государственные здания и патрулируют улицы столицы после ночных беспорядков", - говорится в сообщении.

По информации источника, Мугабе уже договорился о том, чтобы его жена покинула страну, в то время как сам президент после 37 лет управления страной готовится уйти в отставку.

Напомним, армейские подразделения вошли в столицу Зимбабве Хараре и захватили государственную телерадиокомпкнию в среду после того, как правящая партия 93-летнего президента Роберта Мугабе "ZANU-PF" обвинила главу военных в измене.

После этого генерал-майор Сибусисо Мойо выступил с телеобращением к гражданам. В своей речи он заверил, что в стране не происходил переворот, а военные лишь пытаются остановить ухудшение экономической, социальной и политической ситуации в Зимбабве.

"Это "бескровная смена власти". И цель - преступники в окружении президента страны", - отметил С.Мойо.

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