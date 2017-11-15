Військові взяли під варту президента Зімбабве

"Президент Роберт Мугабе та його дружина під вартою, їх безпека гарантована. Також військові охороняють державні будівлі та патрулюють вулиці столиці після нічних безладів", - йдеться у повідомленні.

Також за інформацією джерела Р.Мугабе вже домовився про те, щоб його дружина покинула країну, в той час як сам президент після 37 років керування країною готується піти у відставку.

Нагадаємо, армійські підрозділи увійшли до столиці Зімбабве Хараре і захопили державну мовну компанію в середу після того, як правляча партія 93-річного президента Роберта Мугабе "ZANU-PF" звинуватила главу військових в зраді.

Після цього генерал-майор Сібусісо Мойо виступив з телезверненням до громадян. У своїй промові він запевнив, що в країні не відбувався переворот, а військові лише намагаються зупинити погіршення економічної, соціальної та політичної ситуації в Зімбабве.

"Це "безкровної зміни влади". І мета - злочинці в оточенні президента країни", - зазначив С.Мойо.