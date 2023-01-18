Военная техника оккупантов все чаще появляется возле медицинских и образовательных учреждений - ЦНС

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"На временно оккупированных территориях россияне продолжают использовать гражданских в качестве живого щита. Технику размещают рядом с отделениями больниц и рядом со школами. Также там и размещают и личный состав", - пишет ЦНС.

Напомним

Центр национального сопротивления сообщает, что на захваченных территориях Донетчины и Луганщины российские оккупанты составляют списки школьников, которых можно будет мобилизовать по достижении совершеннолетия.