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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Военная техника оккупантов все чаще появляется возле медицинских и образовательных учреждений - ЦНС

Киев • УНН

 • 330047 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Военная техника российских оккупантов все чаще появляется возле действующих медицинских и образовательных учреждений. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Военная техника оккупантов все чаще появляется возле медицинских и образовательных учреждений - ЦНС

Цитата

"На временно оккупированных территориях россияне продолжают использовать гражданских в качестве живого щита. Технику размещают рядом с отделениями больниц и рядом со школами. Также там и размещают и личный состав", - пишет ЦНС.

Напомним 

Центр национального сопротивления сообщает, что на захваченных территориях Донетчины и Луганщины российские оккупанты составляют списки школьников, которых можно будет мобилизовать по достижении совершеннолетия.

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