Військова техніка окупантів все частіше з’являється біля медичних та освітніх закладів - ЦНС

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"На тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують використовувати цивільних у якості живого щита. Техніку розміщують поруч з відділеннями лікарень та поруч зі школами. Також там і розміщують й особовий склад", - пише ЦНС.

Нагадаємо

Центр національного спротиву повідомляє, що на захоплених територіях Донеччини і Луганщини російські окупанти складають списки школярів, яких можна буде мобілізувати після досягнення повноліття.