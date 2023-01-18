Військова техніка окупантів все частіше з’являється біля медичних та освітніх закладів - ЦНС
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Військова техніка російських окупантів все частіше з’являється біля діючих медичних та освітніх закладів. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
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"На тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують використовувати цивільних у якості живого щита. Техніку розміщують поруч з відділеннями лікарень та поруч зі школами. Також там і розміщують й особовий склад", - пише ЦНС.
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Центр національного спротиву повідомляє, що на захоплених територіях Донеччини і Луганщини російські окупанти складають списки школярів, яких можна буде мобілізувати після досягнення повноліття.