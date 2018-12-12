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Военная прокуратура обратилась о международно-правовой помощи в расследовании торговли детьми

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. В рамках расследования торговли детьми прокуратура обратилась за международно-правовой помощи государствам, куда были вывезены дети рожденные в Украине. Об этом говорится в ответе на запрос УНН предоставленный заместителем генерального прокурора - Главным военным прокурором Анатолием Матиосом.

Военная прокуратура обратилась о международно-правовой помощи в расследовании торговли детьми

Запросы в другие страны направлены с целью получения биологических образцов от иностранных родителей и детей, которых они получили в Украине, прибегнув к услугам суррогатного материнства в клинике "Віотехсом".

"Во время досудебного расследования назначено ряд судебных молекулярно-генетических экспертиз, проведение которых усложняет необходимость отобрания биологических образцов у иностранных граждан и рожденных им детей, которые в настоящее время находятся за пределами Украины", - говорится в ответе.

Стоит отметить, что в большинстве стран Европы суррогатное материнство запрещено, а за его организацию и совершение введена уголовная ответственность. В то же время, как сообщил в ответе на запрос Анатолий Матиос, "в соответствии с национальным законодательством женщина, родившая ребенка методом суррогатного материнства, будет нести ответственность по ч. З ст. 149 УК Украины, только в случае доказательства ее совместного умысла на совершение этого преступления с другими его исполнителями". То есть, суррогатная мать будет нести ответственность только, если она знала о неправомерности действий представителей клиники и это будет доказано.

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Напомним, согласно уголовного производства гражданин Молдовы, который является гражданином ФРГ, организовал на территории Украины клинику репродуктивной медицины "Віотехсом", которая оказывала услуги иностранцам и, по версии следствия, фактически использовалась для торговли младенцами. Сейчас он и еще два человека (главный врач клиники и ее директор) привлечены к ответственности за совершение таких преступлений, как торговля людьми, уклонение от уплаты налогов и служебный подлог.

Клиентами клиники были семейные пары из стран, где суррогатное материнство запрещено. Среди них Италия, Испания, Франция, Великобритания, Германия, Румыния, Польша, Китай. Всего услугами клиники воспользовались более 1000 семейных пар из 18 стран. Суррогатными матерями становились в основном вынужденые переселенки.

Напомним, сегодня в заметке на своей Facebook-странице Анатолий Матиос сообщил, что суррогатное материнство покрывает один из народных депутатов Украины.

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