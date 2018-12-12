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Військова прокуратура звернулась по міжнародно-правову допомогу в розслідуванні торгівлі дітьми

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. В рамках розслідування торгівлі дітьми прокуратура звернулася за міжнародно-правовою допомогою до держав, куди були вивезені діти народжені в Україні. Про це йдеться у відповіді на запит УНН наданий заступником генерального прокурора – Головним військовим прокурором Анатолієм Матіосом.

Військова прокуратура звернулась по міжнародно-правову допомогу в розслідуванні торгівлі дітьми

Запити до інших країн спрямовані з метою отримання біологічних зразків від іноземних батьків та дітей, яких вони отримали в України, вдавшись до послуг сурогатного материнства в клініці "Віотехсом".

"Під час досудового розслідування призначено низку судових молекулярно-генетичних експертиз, проведення яких ускладнює необхідність відібрання біологічних зразків у іноземних громадян та народжених для них дітей, які на теперішній час перебувають за межами України", - йдеться у відповіді.

Варто зазначити, що у більшості країн Європи сурогатне материнство заборонено, а за його організацію та вчинення введено кримінальну відповідальність. Водночас, як повідомив у відповіді на запит Анатолій Матіос, "відповідно до національного законодавства жінка, яка народила дитину методом сурогатного материнства, буде нести відповідальність за ч. З ст. 149 КК України, лише у випадку доведення її спільного умислу на вчинення цього злочину з іншими його виконавцями". Тобто, сурогатна матір нестиме відповідальність тільки, якщо вона знала про неправомірність дій представників клініки і це буде доведено.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Іспанія не пускає "сурогатних" дітей з України додому

Нагадаємо, відповідно до кримінального провадження громадянин Молдови, який водночас є громадянином ФРН, організував на території України клініку репродуктивної медицини "Віотехсом", яка надавала послуги іноземцям та, за версією слідства, фактично використовувалася для торгівлі немовлятами. Наразі він та ще двоє осіб (головний лікар клініки та її директор) притягнуті до відповідальності вчинення таких злочинів, як торгівля людьми, ухиляння від сплати податків та службове підроблення.

Клієнтами клініки були сімейні пари з країн, де сурогатне материнство заборонено. Серед них Італія, Іспанія, Франція, Великобританія, Німеччина, Румунія, Польща, Китай. Всього послугами клініки скористалися понад 1000 сімейних пар з 18 країн. Сурогатними матерями ставали здебільшого вимушені переселенки.

Нагадаємо, сьогодні в дописі на своїй Facebook-сторінці Анатолій Матіос повідомив, що сурогатне материнство покриває один з народних депутатів України.

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