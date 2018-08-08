Военкоматы начали подготовку к осеннему призыву
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В Украине идет подготовка в военных комиссариатах к осеннему призыву на срочную военную службу в Вооруженные силы Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сухопутных войск ВСУ в Facebook, передает УНН.
"В областных и Киевском городском военных комиссариатах продолжается подготовка к успешному проведению призыва молодого пополнения Вооруженных Сил Украины", - рассказали в пресс-службе.
По информации штаба Сухопутных войск, проводится детальный анализ учетных данных о количественном и качественном составе призывников, проживающих в каждом районе, и области (городе) в целом, организовано проведение всестороннего и углубленного изучения призывников, подлежащих очередному призыву.
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"К работе по изучению личных качеств призывников, особенностей отбора пополнения для режимных частей, порядка проведения бесед и заполнения листков изучения и других вопросам, привлекаются наиболее опытные рабочие военных комиссариатов, преподаватели допризывной подготовки учебных заведений и офицеры запаса", - отметили в пресс-службе.
В то же время, по данным штаба, призывников, которые решением районных (городских) призывных комиссий признаны временно негодными к срочной военной службы сроком до 6 месяцев, подлежащих очередному призыву, вызывают в военные комиссариаты и направляют на лечение с определением сроков его завершения.
В штабе Сухопутных войск ВСУ добавили, что согласно Указу Президента Украины, в октябре 2018 года начнется призыв граждан Украины на срочную военную службу.