Война в Украине угрожает миру голодом и госпереворотами – Зеленский

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Киев • УНН

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КИЕВ. 11 июня. УНН. Полномасштабное вторжение России в Украину может привести к глобальному продовольственному кризису, что может спровоцировать государственные перевороты в ряде стран. Об этом, выступая на саммите по безопасности Shangri La Dialogue в Сингапуре, заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Цитата

"Если мы не сможем экспортировать наше продовольствие, которого очень не достает на мировом рынке, мир столкнется с острым и тяжелым продовольственным кризисом и голодом во многих странах Азии и Африки. Нехватка продовольствия непременно приведет к политическому хаосу, который может привести к свержению правительств многих стран, изгнание множества политиков", – заявил Зеленский.

Дополнение

Зеленский заявил, что если сейчас не решить проблему блокирования экспорта зерна, в скором будущем это превратится в цунами кризиса и голода, которое спровоцировала россия.

Контекст

россия, которая 24 февраля полномасштабно вторглась в Украину, блокирует вывоз зерна из морских портов Украины. Государство-агрессор требует снятия некоторых санкций в обмен на "разблокировку" экспорта морем.

По оценкам украинских властей, речь идет о 22 млн тонн зерна. Западные чиновники обвиняют Москву в использовании угрозы голода как оружия.

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