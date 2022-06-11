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Війна в Україні загрожує світу голодом та держпереворотами – Зеленський

Війна в Україні загрожує світу голодом та держпереворотами – Зеленський

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 червня. УНН. Повномасштабне вторгнення росії в Україну може призвести до глобальної продовольчої кризи, що може спровокувати державні перевороти в низці країн. Про це під час виступу на саміті з безпеки Shangri La Dialogue у Сінгапурі заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Цитата

"Якщо ми не зможемо експортувати наше продовольство, якого дуже не дістає на світовому ринку, світ зіткнеться з гострою та важкою продовольчою кризою та голодом у багатьох країнах Азії та Африки. Нестача продовольства неодмінно призведе до політичного хаосу, який може призвести до повалення урядів багатьох країн, вигнання безлічі політиків", - заявив Зеленський.

Доповнення

Зеленський заявив, що якщо зараз не вирішити проблему щодо блокування експорту зерна, у недалекому майбутньому це перетвориться на цунамі кризи та голоду, яке спровокувала росія.

Контекст

росія, яка 24 лютого повномасштабно вторглася в Україну, блокує вивезення зерна з морських портів України. Держава-агресор вимагає зняття деяких санкцій в обмін на "розблокування" експорту морем.

За оцінками української влади, йдеться про 22 млн тонн зерна. Західні посадовці звинувачують москву у використанні загрози голоду як зброї.

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