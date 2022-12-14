Происходящее в Украине – не война армий, а систематическое уничтожение страны - главный дипломат ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что действия россии в Украине - не битва между двумя армиями, а систематическое уничтожение страны. Он добавил, что это военное преступление, пишет УНН со ссылкой на выступление Борреля на Форуме по правам человека.
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"То, что мы видим в Украине, - это уже не война в плане воюющих друг с другом армий на линии фронта, где солдаты гибнут в противостоянии лицом к лицу. Нет, то, что мы видим в Украине - это просто систематическое уничтожение страны, уничтожение всей гражданской инфраструктуры, позволяющей людям жить. Не солдат на поле боя, а людей в своих домах", - отметил он.
Детали
Боррель подчеркнул, что сегодня миллионы людей в Украине остались без света, воды и тепла и добавил, что "ничто не оправдывает" президента рф владимира путина, обрекшего украинцев "на холод и тьму среди зимы".
"Граждан обстреливают, любые объекты бомбят, отключают электроэнергию. Вы представьте, как это - 10° мороза без стекла в окнах. Это, конечно, военное преступление... Вы видите принудительную депортацию, похищение детей, которое будет продолжаться и зимой. Это нарушение гуманитарного права", - подытожил он.
Напомним
В сентябре следователи ООН заявили, что в ходе войны были совершены военные преступления, в том числе бомбардировка россией жилых районов, многочисленные казни, пытки и сексуальное насилие.
Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан указал, что МКС продолжит расследование обвинений в военных преступлениях россии.
В Организации Объединенных Наций распространяется проект резолюции по Нюрнбергскому трибуналу для привлечения российского руководства к ответственности за преступления в Украине.