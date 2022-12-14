Те, що відбувається в Україні - не війна армій, а систематичне знищення країни - головний дипломат ЄС

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"Те, що ми бачимо в Україні, - це вже не війна в плані армій, що воюють одна з одною на лінії фронту, де солдати гинуть у протистоянні віч-на-віч. Ні, те, що ми бачимо в Україні - це просто систематичне знищення країни, знищення всієї цивільної інфраструктури, яка дозволяє людям жити. Не солдатів на полі бою, а людей у своїх будинках", - зазначив він.

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Боррель наголосив, що сьогодні мільйони людей в Україні залишилися без світла, води та тепла і додав, що "ніщо не виправдовує" президента рф володимира путіна, який прирік українців "на холод та темряву посеред зими".

"Цивільних жителів обстрілюють, будь-які об’єкти бомбардують, відключають електроенергію. Ви уявіть, як це - 10° морозу без скла у вікнах. Це, звичайно, воєнний злочин... Ви бачите примусову депортацію, викрадення дітей, що триватиме і зимою. Це порушення гуманітарного права", - підсумував він.

Нагадаємо

У вересні слідчі ООН заявили, що в ході війни було скоєно воєнні злочини, зокрема бомбардування росією житлових районів, численні страти, тортури та сексуальне насильство.

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан вказав, що МКС продовжить розслідування звинувачень у воєнних злочинах росії.

В Організації Об’єднаних Націй поширюється проєкт резолюції щодо Нюрнберзького трибуналу для притягнення російського керівництва до відповідальності за злочини в Україні.