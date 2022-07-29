Вывоз зерна из Украины: эксперт рассказал о вопросах, которые до сих пор открыты
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Первые рейсы кораблей с украинским зерном могут отправиться уже в скором времени. В то же время ряд вопросов относительно такого вывоза до сих пор остается открытым. По мнению эксперта ассоциации интеграции Крыма Бориса Бабина, стамбульское соглашение, направленное на обеспечение безопасного прохода судов, которые заходят и выходят из трех украинских черноморских портов, не гарантирует полный вывоз зерновых, информирует УНН.
Цитата
“Проблема в том, что вся эта ситуация не гарантирует полный вывоз зерновых. Мы видим нападения на наши порты, мы видим политические игры россиян в третьих странах и при таких условиях я очень пессимистично отношусь к каким-то добровольным или обоснованным желаниям решить эту проблему. Это было бы удивительно.
Поэтому на сегодняшний день ситуация является подвешенной. Да, есть заявления о том, что начали обсуждение в Стамбуле практических вопросов, был соответствующий визит МИД агрессора в Каир, он много интересного выслушал от арабских стран, которые остались за бортом этих переговорных процессов, и они являются крупнейшими потребителями украинских зерновых и эта проблема имеет для них жизненную важность. Однако что будет дальше – неизвестно”, – сообщил он.
Кроме зерна будут также вывозиться еще и минудобрения и аммиак. В Союзе химиков уже заявили, что в Одессе находится около 42 тысяч тонн аммиака, за который задолженность, ведь он находится на хранении. До 24 февраля 2022 года для последующей продажи через аммиакопровод “Тольятти-Одесса” транспортировался российский аммиак, который производился на предприятии “ТольятиАзот”. Однако будет ли он транспортироваться во время “зеленого коридора” – неизвестно.
“Это открытый вопрос. Фактически в меморандуме речь об этом не идет. Документ, подписанный российской стороной с турками нам не показывали, и в этих условиях неизвестно какой будет ситуация по этому трубопроводу (речь о трубопроводе “Тольятти-Одесса”, через который транспортировался аммиак из рф в Украину, – ред.). Кроме того, он практически проходит через линию фронта. Поэтому это очень и очень специфический вопрос, и на него никто не даст нам ответ, я думаю”, – объяснил Бабин.
Добавим
До 24 февраля 2022 года для последующей продажи, через аммиакопровод “Тольятти-Одесса” транспортировался российский аммиак, который производился на предприятии “ТольятиАзот”. Однако сразу после начала войны транспортировка была поставлена на паузу.
Позже выяснилось, что “ТольяттиАзот” выкупил российский олигарх Дмитрий Мазепин, который, по информации УНН, обещал путину “сдать” Одессу (на территории которой расположен Одесский припортовый завод, через который происходит экспорт российского аммиака), в обмен на контроль над этим предприятием.
Напомним
Украинская ветвь аммиакопровода “Тольятти-Одесса” проходит по территории Украины, которая либо уже оккупирована, либо находится под острой атакой россии. Это – Харьковская, Запорожская, Днепропетровская, Николаевская, Одесская, Луганская и Херсонская области.
Этот аммиакопровод – одна из наиболее выгодных возможностей экспорта аммиака для российского предприятия “ТольяттиАзот”, который оно производит. В среднем через него ежегодно россия перегоняет 2,5 миллиона тонн аммиака.
Из этого транзита Украина ежегодно получает в среднем 1,6 миллиарда гривен. Но это – лишь малый процент того, что от транзита аммиака по территории Украины получает россия.
Именно украинская ветвь транзита является пятой в мире по мощности, а россия через украинский аммиакопровод доставляла аммиак в Одесский припортовый завод, откуда отправляла его морем к заводам американской нефтяной компании “Occidental Petroleum”.
От поставки аммиака через Украину на Запад россия ежегодно получала до 12 миллиардов долларов.