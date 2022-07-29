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Вывоз зерна из Украины: эксперт рассказал о вопросах, которые до сих пор открыты

Киев • УНН

 • 211934 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Первые рейсы кораблей с украинским зерном могут отправиться уже в скором времени. В то же время ряд вопросов относительно такого вывоза до сих пор остается открытым. По мнению эксперта ассоциации интеграции Крыма Бориса Бабина, стамбульское соглашение, направленное на обеспечение безопасного прохода судов, которые заходят и выходят из трех украинских черноморских портов, не гарантирует полный вывоз зерновых, информирует УНН.

Цитата

“Проблема в том, что вся эта ситуация не гарантирует полный вывоз зерновых. Мы видим нападения на наши порты, мы видим политические игры россиян в третьих странах и при таких условиях я очень пессимистично отношусь к каким-то добровольным или обоснованным желаниям решить эту проблему. Это было бы удивительно.

Поэтому на сегодняшний день ситуация является подвешенной. Да, есть заявления о том, что начали обсуждение в Стамбуле практических вопросов, был соответствующий визит МИД агрессора в Каир, он много интересного выслушал от арабских стран, которые остались за бортом этих переговорных процессов, и они являются крупнейшими потребителями украинских зерновых и эта проблема имеет для них жизненную важность. Однако что будет дальше – неизвестно”, – сообщил он.

Кроме зерна будут также вывозиться еще и минудобрения и аммиак. В Союзе химиков уже заявили, что в Одессе находится около 42 тысяч тонн аммиака, за который задолженность, ведь он находится на хранении. До 24 февраля 2022 года для последующей продажи через аммиакопровод “Тольятти-Одесса” транспортировался российский аммиак, который производился на предприятии “ТольятиАзот”. Однако будет ли он транспортироваться во время “зеленого коридора” – неизвестно.

“Это открытый вопрос. Фактически в меморандуме речь об этом не идет. Документ, подписанный российской стороной с турками нам не показывали, и в этих условиях неизвестно какой будет ситуация по этому трубопроводу (речь о трубопроводе “Тольятти-Одесса”, через который транспортировался аммиак из рф в Украину, – ред.). Кроме того, он практически проходит через линию фронта. Поэтому это очень и очень специфический вопрос, и на него никто не даст нам ответ, я думаю”, – объяснил Бабин.

Добавим

До 24 февраля 2022 года для последующей продажи, через аммиакопровод “Тольятти-Одесса” транспортировался российский аммиак, который производился на предприятии “ТольятиАзот”. Однако сразу после начала войны транспортировка была поставлена ​​на паузу.

Позже выяснилось, что “ТольяттиАзот” выкупил российский олигарх Дмитрий Мазепин, который, по информации УНН, обещал путину “сдать” Одессу (на территории которой расположен Одесский припортовый завод, через который происходит экспорт российского аммиака), в обмен на контроль над этим предприятием.

Напомним

Украинская ветвь аммиакопровода “Тольятти-Одесса” проходит по территории Украины, которая либо уже оккупирована, либо находится под острой атакой россии. Это – Харьковская, Запорожская, Днепропетровская, Николаевская, Одесская, Луганская и Херсонская области.

Этот аммиакопровод – одна из наиболее выгодных возможностей экспорта аммиака для российского предприятия “ТольяттиАзот”, который оно производит. В среднем через него ежегодно россия перегоняет 2,5 миллиона тонн аммиака.

Из этого транзита Украина ежегодно получает в среднем 1,6 миллиарда гривен. Но это – лишь малый процент того, что от транзита аммиака по территории Украины получает россия.

Именно украинская ветвь транзита является пятой в мире по мощности, а россия через украинский аммиакопровод доставляла аммиак в Одесский припортовый завод, откуда отправляла его морем к заводам американской нефтяной компании “Occidental Petroleum”.

От поставки аммиака через Украину на Запад россия ежегодно получала до 12 миллиардов долларов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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