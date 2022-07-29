Вивіз зерна з України: експерт розповів про питання, які досі відкриті

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“Проблема в тому, що вся ця ситуація не гарантує повне вивезення зернових. Ми бачимо напади на наші порти, ми бачимо політичні ігри росіян в третіх країнах і за таких умов я дуже песимістично ставлюся до якихось добровільних чи обґрунтованих бажань рф розв'язати цю проблему. Це було б дивно.

Тому на сьогодні ситуація є підвішеною. Так, є заяви про те, що почали обговорення у Стамбулі практичних питань, був відповідний візит МЗС агресора до Каїру, він багато чого цікавого вислухав від арабських країн, які залишилися за бортом цих переговорних процесів, і вони є найбільшими споживачами українських зернових та й ця проблема має для них життєву важливість. Однак що буде далі – невідомо”, – повідомив він.

Окрім зерна будуть також вивозитися ще й міндобрива та аміак. У Союзі хіміків вже заявили, що в Одесі перебуває близько 42 тисяч тонн аміаку, за який є заборгованість, адже він знаходиться на зберіганні. До 24 лютого 2022 року для подальшого продажу через аміакопровід “Тольятті-Одеса” транспортувався російський аміак, який вироблявся на підприємстві “ТольятіАзот”. Однак чи буде він транспортуватися під час “зеленого коридору” - невідомо.

“Це відкрите питання. Фактично щодо цього в меморандумі не йдеться. Документ, який підписаний російською стороною з турками нам не показували, і в цих умовах невідомо якою буде ситуація по цьому трубопроводу (мова про трубопровід “Тольятті-Одеса”, через який траспортувався аміак з рф в Україну, – ред.). Крім того, він практично проходить через лінію фронту. Тому це дуже й дуже специфічне питання, і на нього ніхто не дасть нам відповідь я думаю”, – пояснив Бабін.

Додамо

До 24 лютого 2022 року для подальшого продажу, через аміакопровід “Тольятті-Одеса” транспортувався російський аміак, який вироблявся на підприємстві “ТольятіАзот”. Однак відразу після початку війни транспортування було поставлене на паузу.

Згодом з'ясувалося, що “ТольяттіАзот” викупив російський олігарх Дмитро Мазепін, який, за інформацією УНН, обіцяв путіну “здати” Одесу (на території якої розташований Одеський припортовий завод, через який відбувається експорт російського аміаку), в обмін на контроль над цим підприємством.



Нагадаємо

Українська гілка аміакопроводу “Тольятті-Одеса” проходить по території України, яка або вже окупована, або перебуває під гострою атакою росії. Це - Харківська, Запорізька, Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська, Луганська та Херсонська області.

Цей аміакопровід – одна з найбільш вигідних можливостей експорту аміаку для російського підприємства “ТольяттіАзот”, який воно виробляє. В середньому через нього щороку росія переганяє 2,5 мільйона тонн аміаку.

З цього транзиту Україна щороку отримує в середньому 1,6 мільярда гривень. Але це – лише малий відсоток того, що від транзиту аміаку територією України отримує росія.

Саме українська гілка транзиту є п’ятою в світі за потужністю, а росія через український аміакопровід доставляла аміак в Одеський припортовий завод, звідки відправляла його морем до заводів американської нафтової компанії “Occidental Petroleum”.

Від постачання аміаку через Україну на Захід росія щорічно отримувала до 12 мільярдів доларів.