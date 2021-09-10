Вице-президент Всемирного банка по делам Европы впервые посетит Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде 12-15 сентября посетит Украину со своим первым официальным визитом. Об этом сообщили в представительстве Всемирного банка в Украине, пишет УНН.
Цитата:
"12-15 сентября 2021 года со своим первым официальным визитом в Украине будет находиться Вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде", - говорится в сообщении.
Детали
По плану, во время визита госпожа Бьерде встретится с Премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и другими представителями правительства Украины. Она также, как ожидается, проведет встречи с представителями иностранных посольств, партнерами из международных организаций по развитию, представителями украинских научных кругов.
В ходе поездки госпожа Бьерде намерена посетить личное фермерское хозяйство, чтобы ознакомиться с внедрением земельной реформы, которую поддерживает Всемирный банк.
Справка
Госпожа Бьерде, гражданка Швеции, является вице-президентом Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии с 1 мая 2020 года. На этой должности она руководит стратегической, аналитической, операционной работой Банка и обменом знаний в регионе.