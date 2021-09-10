Віце-президент Світового банку у справах Європи вперше відвідає Україну

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"12-15 вересня 2021 року зі своїм першим офіційним візитом в Україні перебуватиме Віце-президент Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анна Б'єрде", - йдеться у повідомленні.

Деталі

За планом, під час візиту пані Б'єрде зустрінеться з Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем та іншими представниками Уряду України. Вона також, як очікується, проведе зустрічі з представниками іноземних посольств, партнерами з міжнародних організацій з розвитку, представниками українських наукових кіл.

У ході поїздки пані Б'єрде планує відвідати приватне фермерське господарство, щоб ознайомитись із впровадженням земельної реформи, яку підтримує Світовий банк.

Довідково

Пані Б'єрде, громадянка Швеції, є віце-президентом Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії з 1 травня 2020 року. На цій посаді вона керує стратегічною, аналітичною, операційною роботою Банку та обміном знань у регіоні.