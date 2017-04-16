Вице-президент США назвал провокацией неудачный запуск ракеты КНДР

“Сегодняшняя утренняя провокация с севера является лишь последним напоминанием о рисках, с которыми сталкивается каждый из вас ежедневно, защищая свободу народа Южной Корее и защищая Америку в этой части мира”, — сказал он во время посещения военных на базе в Сеуле.

Как сообщал УНН, вице-президент США Майк Пенс прибыл с женой в Южную Корею, чтобы поддержать военных.

Напомним, 16 апреля Северная Корея попыталась провести очередное испытание ракеты, но ее пуск оказался неудачным.

Также напомним, властные структуры и госслужащих США сообщили о неудачном ракетном пуске КНДР.