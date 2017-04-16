Віце-президент США назвав провокацією невдалий запуск ракети КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Віце-президент США Майк Пенс назвав провокацією невдалий запуск ракети Північної Кореї. Про це він заявив під час візиту до Південної Кореї, передає УНН з посиланням на Independent.
“Сьогоднішня ранкова провокація з півночі є лише останнім нагадуванням про ризики, з якими стикається кожен з вас щодня, захищаючи свободу народу Південної Кореї та обороняючи Америку в цій частині світу”, — сказав він під час відвідування військових на базі в Сеулі.
Як повідомляв УНН, віце-президент США Майк Пенс прибув з дружиною до Південної Кореї, щоб підтримати військових.
Нагадаємо, 16 квітня Північна Корея спробувала провести чергове випробування ракети, але її пуск виявився невдалим.
Також нагадаємо, владні структури та держслужбовців США сповістили про невдалий ракетний пуск КНДР.