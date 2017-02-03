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Financial Times

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Вице-премьер надеется, что опыт Украины по гибридным вызовам станет вкладом в НАТО

Киев • УНН

 • 8006 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе выразила надежду, что украинский опыт станет частью решения гибридных вызовов и будет вкладом Украины в НАТО. Об этом она заявила на церемонии подведении итогов конкурса фото- и видеоработ, который организовало посольство Литвы, по взгляду молодежи на НАТО, передает корреспондент УНН.

Вице-премьер надеется, что опыт Украины по гибридным вызовам станет вкладом в НАТО

"Мы можем утверждать, что в настоящее время гибридные вызовы являются трендом ХХI в. И вы являетесь участниками сопротивления этой гибридной агрессии из России. Я надеюсь, что наш опыт станет частью решения гибридных вызовов и это будет наш вклад в НАТО. И также надеюсь, что именно вам подписывать те документы, над которыми мы сейчас все работаем", - сказала И.Климпуш-Цинцадзе.

По результатам конкурса были определены 17 победителей, которые получили поощрительные поездки в штаб-квартиру НАТО в Брюссель и в Литву.

"Украина переживает сегодня сложные времена и это было отражено в работах. Также было видно, что часть из участников видели НАТО как гаранта безопасности Украины", - сказал посол Литвы в Украине Марюс Януконис во время церемонии.

Отметим, что в конкурсе приняли участие около 600 студентов и учащихся школ из всех регионов Украины. Конкурс фото- и видеоработ проводился в сентябре-декабря 2016 года среди учащихся 9-11 классов, студентов 1-5 курсов.

Жюри конкурса в составе представителей Минкульта, посольства Литвы в Украине, Центра информации и документации НАТО и других оценивало работы по критериям соответствия целям конкурса, оригинальности идеи, художественном исполнению, яркости, актуальности и новизне.

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