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Віце-прем'єр сподівається, що досвід України щодо гібридних викликів стане вкладом у НАТО

Київ • УНН

 • 8006 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Віце-прем'єр-міністр з питань європейської інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе висловила сподівання, що український досвід стане частиною вирішення гібридних викликів і буде вкладом України до НАТО. Про це вона заявила на церемонії підбитті підсумків конкурсу фото- та відеоробіт, який організувало посольство Литви, щодо погляду молоді на НАТО, передає кореспондент УНН.

Віце-прем'єр сподівається, що досвід України щодо гібридних викликів стане вкладом у НАТО

"Ми можемо стверджувати, що наразі гібридні виклики є трендом ХХІ ст. і ви є учасниками опору цій гібридній агресії з Росії. Я сподіваюся, що наш досвід стане частиною вирішення гібридних викликів і це буде наш вклад до НАТО. І також сподіваюсь, що саме вам підписувати ті документи, над якими ми зараз всі працюємо", - сказала І.Климпуш-Цинцадзе.

За результатами конкурсу було визначено 17 переможців, які отримали заохочувальні поїздки до штаб-квартири НАТО в Брюссель та до Литви.

"Україна переживає сьогодні складні часи і це було відображено в роботах. Також було видно, що частина з учасників бачили НАТО як гаранта безпеки України", - сказав посол Литви в Україні Марюс Януконіс під час церемонії.

Зазначимо, що у конкурсі взяли участь близько 600 студентів та учнів шкіл з усіх регіонів України. Конкурс фото-, і відеоробіт проводився у вересні-грудні 2016 року серед учнів 9-11 класів, студентів 1-5 курсів.

Журі конкурсу у складі представників Мінкульту, посольства Литви в Україні, Центру інформації і документації НАТО та інших оцінювало роботи за критеріями відповідності цілям конкурсу, оригінальності ідеї, художнє виконання, яскравість, актуальність та новизну.

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