Вице-премьер Кыргызстана назвал предварительную причину крушения Boeing 747
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Грузовой Boeing 747 разбился в Кыргызстане из-за ошибки пилотов. Об этом на брифинге сообщил первый вице-премьер-министр Кыргызстана Мухамметкалий Абулгази, передает УНН со ссылкой на K-News.
"Грузовой самолет следовал по маршруту Гонконг - Бишкек - Стамбул. В Кыргызстан он приземлился на дозаправку. В 7:07 экипаж получил разрешение от диспетчеров аэропорта на посадку. Погодные условия позволяли приземления. До этого, во время тумана совершили посадку 11 самолетов ", - сказал первый вице-премьер.
Он отметил, что пока рано говорить по чьей вине произошла авария.
"По предварительным данным специалистов, это была ошибка пилотов", - подчеркнул М.Абулгази.
Напомним, грузовой Boeing 747 турецкой авиакомпании разбился в 1,5 километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас" столицы Кыргызстана утром в понедельник. Самолет рухнул на поселок Дача-Суу дачного кооператива «Авиатор» в окрестностях аэропорта. При этом разрушены 32 частных дома, в которых проживали люди. Самолет выполнял полет по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул, в составе экипажа было пять человек, по предварительным данным все они погибли. По данным МЧС, погибли 37 человек.