Віце-прем'єр Киргизстану назвав попередню причину аварії Boeing 747
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Вантажний Boeing 747 розбився в Киргизстані через помилку пілотів. Про це на брифінгу повідомив перший віце-прем'єр-міністр Киргизстану Мухамметкалий Абулгазі, передає УНН з посиланням на K-News.
“Вантажний літак прямував за маршрутом Гонконг — Бішкек — Стамбул. До Киргизстану він приземлився на дозаправку. О 7:07 екіпаж отримав дозвіл від диспетчерів аеропорту на посадку. Погодні умови дозволяли приземлення. До цього, під час туману здійснили посадку 11 літаків”, — сказав перший віце-прем’єр.
Він зазначив, що поки рано говорити з чиєї вини сталася аварія.
“За попередніми даними фахівців, це була помилка пілотів”, — підкреслив М.Абулгазі.
Нагадаємо, вантажний Boeing 747 турецької авіакомпанії розбився в 1,5 кілометрах від злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту “Манас” столиці Киргизстану вранці у понеділок. Літак звалився на селище Дача-Суу дачного кооперативу “Авіатор” в околицях аеропорту. При цьому зруйновані 32 приватних будинки, в яких проживали люди. Літак виконував політ за маршрутом Гонконг-Бішкек-Стамбул, в складі екіпажу було п’ять людей, за попередніми даними всі вони загинули. За даними МНС, загинули 37 людей.