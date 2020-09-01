Вице-чемпион Нидерландов стал соперником "Динамо" в отборе в Лигу чемпионов

Среди команд, которые узнали своих соперников в самом престижном клубном турнире Старого Света, было и киевское “Динамо”. Среди потенциальных соперников “бело-синих”, которые оказались среди сеяных при жеребьевке, значились три клуба — “АЗ” (Алкмаар, Нидерланды), “ПАОК” (Салоники, Греция) и “Рапид” (Вена, Австрия).

В итоге соперником “Динамо” стал “АЗ”. Самыми дорогими футболистами клуба является 19-летний нападающий Майрон Боада и правый вингер Келвин Стенгс (21 год). Их трансферная стоимость оцинюетсья в 18 млн. евро.

Противостояние на этой стадии состоит из одного матча. Поединок будет сыгран 15 или 16 сентября в Киеве.

Отметим, что за время выступления в еврокубках “Динамо” уже однажды встречалось с “АЗ”. В групповом турнире Лиги Европы-2010/2011 киевляне дважды обыграли соперника — 2:1 в гостях и 2:0 дома.

Отметим, что чемпионат страны завершился досрочно, после 25-ти туров из запланированных 34-х. На момент остановки “АЗ” разделял первую строчку с амстердамским “Аяксом” (у обеих команд было по 56 очков), но алкмаарцы уступали сопернику за худшей разницы забитых и пропущенных мячей (54:17 против 68:23).