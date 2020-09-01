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Віце-чемпіон Нідерландів став суперником "Динамо" у відборі до Ліги чемпіонів

Київ • УНН

 • 10518 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. У швейцарському місті Ньон відбулося жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, передає УНН з посиланням на сайт "біло-синіх".

Віце-чемпіон Нідерландів став суперником "Динамо" у відборі до Ліги чемпіонів

Серед команд, які дізналися своїх суперників у найпрестижнішому клубному турнірі Старого Світу, було й київське “Динамо”. Серед потенційних суперників “біло-синіх”, які опинилися серед сіяних при жеребкуванні, значилися три клуби — “АЗ” (Алкмаар, Нідерланди), “ПАОК” (Салоніки, Греція) та “Рапід” (Відень, Австрія).

У підсумку суперником “Динамо” став “АЗ”. Найдорожчими футболістами клубу є 19-річний нападник Майрон Боаду і правий вінгер Келвін Стенгс (21 рік). Їх трансферна вартість оцінюєтсья в 18 млн. євро.

Протистояння на цій стадії складається з одного матчу. Поєдинок буде зіграно 15 або 16 вересня у Києві.

Зазначимо, що за час виступу в єврокубках “Динамо” вже одного разу зустрічалося з “АЗ”. У груповому турнірі Ліги Європи-2010/2011 кияни двічі обіграли суперника — 2:1 у гостях та 2:0 удома.

Відзначимо, що чемпіонат країни завершився достроково, після 25-ти турів із запланованих 34-х. На момент зупинки “АЗ” розділяв перший рядок із амстердамським “Аяксом” (у обох команд було по 56 очок), але алкмаарці поступалися супернику через гіршу різницю забитих та пропущених м’ячів (54:17 проти 68:23).

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