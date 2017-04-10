Расходы на ремонт дорог в Киеве увеличат на 330 млн грн

"С учетом изменений в бюджет города на текущий (2017-й - ред.) год, на ремонт автодорог планируется выделить 809 млн грн. Это возможно за счет поступлений от таможни. В частности, на ремонт дорог дополнительно привлекается 330 млн грн. Еще 100 млн грн - на ремонт межквартальных проездов", - заявил первый заместитель председателя КГГА Геннадий Плис.

Он добавил, что в бюджете уже заложено около 350 млн грн на текущий ремонт дорог и 450 млн грн - на капитальный.

"В целом на ремонт киевских дорог будет направлено около 2 млрд грн. В прошлом году было выделено 1,5 млрд грн", - отметил чиновник.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко пообещал, что столичная власть сделает все, чтобы сохранить положительную динамику ремонта дорог в городе и чтобы уже через несколько лет существенно изменить ситуацию с их состоянием.

Как сообщал УНН, 5 апреля мэр Киева заявил, что в 2017 году году на ремонт дворов Киева выделят 100 млн грн.