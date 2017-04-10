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Витрати на ремонт доріг у Києві збільшать на 330 млн грн

Витрати на ремонт доріг у Києві збільшать на 330 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Міська влада планує збільшити витрати на ремонт доріг на 330 млн грн. Загалом на покращення стану шляхів у столиці витратять близько 2 млрд грн. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації. 

"Із урахуванням змін до бюджету міста на поточний рік, на ремонт автодоріг планується виділити 809 млн грн. Це можливо за рахунок надходжень від митниці. Зокрема, на ремонт доріг додатково залучається 330 млн грн. Ще 100 млн грн – на ремонт міжквартальних проїздів", – заявив перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс.

Він додав, що в бюджеті вже закладено близько 350 млн грн на поточний ремонт доріг і 450 млн грн – на капітальний.

"У цілому на ремонт київських доріг буде спрямовано близько 2 млрд грн. У попередньому році було виділено 1,5 млрд грн", – зауважив посадовець.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко пообіцяв, що столична влада зробить усе, щоб зберегти позитивну динаміку ремонту доріг у місті та щоб уже за кілька років суттєво змінити ситуацію зі станом автошляхів.

Як повідомляв УНН, 5 квітня міський голова Києва заявив, що 2017 року року на ремонт дворів Києва виділять 100 млн грн. 

 

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